Linz - Die UK-Premierministerin Theresa May konnte sich am Freitag im Rahmen der Verhandlungen über den Austritt aus der Europäischen Union mit den EU-Vertretern auf einen Kompromiss einigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Es solle keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben und auch eine Einigung über die Berechnung der finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens sei erzielt worden.

