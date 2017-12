Der größte Asset Manager der Welt warnt vor den Risiken von Bitcoin, ebenso wie die wichtigsten Finanzbehörden in den USA und die Tagesschau. Doch der Bitcoin-Zug scheint nicht so leicht zu stoppen: Es fehlen die Verkäufer am Markt.Die Meinungen zu Bitcoin gehen auseinander. Für die einen ist die digitale Währung eine Revolution. Für die anderen eine der größten Finanzblasen in der Geschichte. Der größte Assetmanager der Welt, BlackRock, hat sich jetzt auch positioniert. Die Bewertungen von Bitcoin ähneln denen einer Blase, sagt BlackRock Head of Active Investment Belinda Boa einem Bericht von Bloomberg zufolge. Bitcoin sein kein finanzielles Asset, welches wir wie Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere handeln würden, so die Finanzmarkt-Expertin.

Den vollständigen Artikel lesen ...