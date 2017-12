Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Travelxp 4k setzt neue Maßstäbe bei der Bildqualität durch High Dynamic Range (HDR) // Ferne Länder ganz nah: Reise- und Lifestylebeiträge aus mehr als 40 Ländern // Faszinierendes Fernsehen ohne Zusatzkosten exklusiv für HD+ Kunden über Satellit



Ultra HD verspricht ein faszinierendes Fernseherlebnis, HD+ löst dieses Versprechen jetzt ein. Am 13. Dezember 2017, um 10 Uhr startet Travelxp 4k in Deutschland exklusiv bei HD+. Der Sender präsentiert seine Programme als weltweit erster Reisesender in Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). HD+ Kunden können ganz bequem von zu Hause aus ohne Zusatzkosten Urlaubsdestinationen in aller Welt in einer begeisternden Bildqualität genießen.



Bestes Programm in UHD-HDR-Qualität 24 Stunden am Tag



Mit aufwändig recherchierten Dokumentationen bietet Travelxp 4k Zuschauern spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Kulturen und bringt exotische Orte aus mehr als 40 Ländern direkt ins Wohnzimmer. Urlaub am Blauen See des Mount Gambier in Südaustralien oder Backpacking in Israel - rund um die Uhr, alles in einer einzigartigen Bildqualität. Für Produktion und Übertragung setzt Travelxp 4k neben der hohen Ultra HD-Auflösung auf High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht damit einen erheblich größeren Kontrastumfang mit "weißerem Weiß" und "schwärzerem Schwarz". Da auch mehr Farben in feineren Abstufungen verwendet werden, liefert Travelxp 4k ein bisher noch nicht dagewesenes TV-Erlebnis mit einer natürlichen und originalgetreuen Abbildung der Realität.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, zum neuen Sender: "Es gibt sie noch, die Pioniergeschichten im Fernsehen. Eine solche ist der Start von Travelxp 4k bei HD+. Der Sender definiert das TV-Erlebnis neu, die HDR-Produktionen heben die Bildqualität für unsere Zuschauer auf ein neues Level. Die atemberaubende Erfahrung hilft auch Handel und Herstellern, ihre Kunden noch mehr für Ultra HD zu begeistern. Aktuell ist fast jeder zweite verkaufte Fernseher bereits ein UHD-Gerät. Unser Engagement in Ultra HD trägt Früchte. Was wir mit unserem Demokanal UHD1 begonnen haben, setzen wir mit Travelxp 4k konsequent fort und starten nun die nächste Stufe der Entwicklung von Ultra HD in Deutschland."



Prashant Chothani, CEO von Travelxp: "Travelxp 4k bringt die Welt in einer beeindruckenden Qualität in die Wohnzimmer. Wir produzieren mit 4K nicht nur mehr, sondern dank HDR und des größeren Farbvolumens auch bessere Pixel. Das macht das Seherlebnis noch emotionaler und lebendiger. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HD+. Jetzt kommt auch das Publikum in Deutschland in den Genuss von Travelxp 4k. Unser Sender startet zunächst in Englisch, Anfang 2018 werden wir die Zuschauer auch in deutscher Sprache mit unseren bildgewaltigen und hochwertig produzierten Inhalten in den Bann ziehen."



Empfang mit Ultra HD Fernseher und HD+ Empfangsgerät



Voraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse von Travelxp 4k ist neben Sat-Empfang ein UHD-Fernseher. Wenn das UHD-TV-Gerät das von Travelxp 4k verwendete HDR-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer das Programm zudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang. Ferner benötigen Zuschauer ein HD+ Empfangsgerät mit aktivem HD+ Sender-Paket. Der Sender ist auch für HD+ Kunden bei Sky zu sehen. Weitere Informationen: https://www.hd-plus.de/travelxp



Die Empfangsparameter von Travelxp 4k: ASTRA 1KR, 19,2°Ost Frequenz: 10993,75 Mhz Modulation: DVB-S2, 8PSK, horizontal Symbolrate: 22,0 MSymb/s FEC 5/6 Zuschauer mit einem UHD HD+ Receiver oder HD+ TVkey finden Travelxp 4k auf Kanalplatz 1405.



Weiteres Bildmaterial sowie einen Trailer finden Sie unter http://www.hd-plus.de/presse.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends wird für HD+ Kunden exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd



Über Travelxp 4k



Travelxp ist ein Unternehmen von Media Worldwide Limited, UK und Celebrities Management Private Limited, einer privat geführten Firma aus Indien mit Beteiligungen an Rundfunk, Werbung, Mediaberatung und weiteren Medienservices. Das Unternehmen betreibt mit seinen Partnern zehn globale Satellitensender. Weitere Informationen unter www.travelxp.tv



OTS: HD PLUS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81351.rss2



Rückfragen von Journalisten: Frank Lilie Pressesprecher HD PLUS GmbH Tel.: (089) 1896-1640 Frank.Lilie@hd-plus.de