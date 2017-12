In bestimmten Regionen dürften die Aktienkurse im kommenden Jahr zweistellig zulegen, meint Martin Lück, Chef-Anlagestratege Deutschland beim weltgrößten Fondshaus Blackrock. Doch er sieht auch die Gefahr eines Crashs.

Viele Anleger halten Aktien schon für ziemlich teuer - schließlich haben die Kurse in diesem Jahr an vielen wichtigen Märkten der Welt zweistellig zugelegt. Um gut 14 Prozent ist der deutsche Leitindex 2017 in die Höhe geklettert, knapp zehn Prozent sind es für den Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50. Stärker noch trieb es den japanischen Nikkei 225 und den US-amerikanischen Dow Jones nach oben, die beide um die zwanzig Prozent gewannen.

Doch sehen Experten wie Martin Lück, Chefanlagestratege für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa beim US-Fondsriesen Blackrock, noch immer gute Chancen für Kurssteigerungen bei Aktien. Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede und es drohen stürmische Phasen.

"Aktien sind gut gelaufen, widerstehen allen Risiken und sind nicht mehr billig", bestätigt Lück im Gespräch mit dem Handelsblatt zunächst den Eindruck vieler Anleger. Im Vergleich zu anderen Anlagen seien Dividendentitel aber nicht teuer, betont er.

Sehr wohl allerdings im Vergleich zum historischen Durchschnitt: Der Dax liegt mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 14 bezogen auf die erwarteten Firmengewinne für 2018 nahe an seinem langfristigen Durchschnitt von rund 15. Und die Aktien aus dem US-Leitindex Dow Jones haben ihr historisches Mittel von knapp 17 bereits überschritten und stehen bei knapp 18.

Das Kapitalmarktumfeld ist und bleibe aber gut, ist Lück überzeugt: "Deutsche Firmen profitieren über ihre Exporte am internationalen Wachstum. Und das sieht günstig aus. Der Ausblick für Firmengewinne bleibt positiv", sagt er. Die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone dürfte auch 2018 um rund zwei Prozent wachsen.

Auch die Zinslandschaft als Baustein für positive Aktiengewinne hält er weiterhin für recht entspannt. In den USA rechnet er in dieser Woche mit dem nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Fed von 0,25 Prozentpunkten. Im kommenden Jahr sollte die Fed den Leitzins dann in zwei bis drei weiteren Schritten anheben - je nachdem, wie sich das Preisniveau entwickelt. In der Euro-Zone sieht der Stratege noch keine fundamentale Zinswende. Das Niveau für kurzfristige Zinsen werde bis 2019 bei null Prozent verharren, die längerfristigen Zinsen dürften steigen aber mit der Erwartung anziehender Inflation steigen.

Unterm Strich prognostiziert Lück, dass der Dax 2018 bei einem nahezu unveränderten KGV zulegen wird. Damit würde der Leitindex also im Gleichschritt mit den Firmengewinnen steigen - das heißt knapp unter zehn Prozent.

Mehr Kurspotenzial erkennt er für Aktien aus den USA, Japan und den Schwellenländern. Dort könnten die Kurse 2018 zweistellig ...

