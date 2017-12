Singapur (ots/PRNewswire) - Clearbridge BioMedics kündigte heute an, dass sein ClearCell® FX1 System nun auch allgemein in den EMEA- und APAC-Regionen erhältlich ist, um seine direkte Verfügbarkeit in den USA und bestehenden Vertriebskanälen zu ergänzen. Dies wurde durch Partnerschaften mit zwölf neuen Vertreibern ermöglicht. Das ClearCell® FX1 System ist ein automatisiertes Flüssigbiopsie-System zum Anreichern von zirkulierenden Tumorzellen aus Blut.



Zur Unterstützung globaler Kunden baut Clearbridge BioMedics eine Partnerschaft mit einem internationalen Netzwerk an Vertreibern und ihren Expertenteams auf, die sich für Kundenbetreuung engagieren. Diese Partner sind in der Biotechnologiebranche führend und haben eine hohe Qualität sowie Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistungen nachgewiesen.



Vertreiber Länder Axon Lab Österreich, AG Kroatien, Tschechische Republik, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Slowenien, Schweiz Alamed Weißrussland, Kasachstan, Russland Amplitech Belgien, Frankreich Kem-En-Tec Dänemark, Nordic A/S Finnland, Norwegen, Schweden Pisces Irland, Scientific Großbritannien Eskan Teb Iran Asia SC AVVA Rumänien Med Scientific SRL JCBio Co. Südkorea Ltd. Dismed SA Spanien Genetech Taiwan IDA Türkei Viet Anh Vietnam Scientific



Das ClearCell® FX1 System und seine verwandten Produkte werden in Singapur entworfen und hergestellt. Seit der kommerziellen Einführung im Jahr 2015 werden sie weltweit in Laboren installiert und haben zahlreiche Flüssigbiopsie-Studien ermöglicht, indem die fortschrittliche Anreicherung zirkulierender Tumorzellen möglich gemacht wurde.



"Der Enthusiasmus, den unsere neuen Partner für das Unterzeichnen von Handelsverträgen gezeigt haben, beweist unser gegenseitiges Vertrauen in das ClearCell® FX1 System, den Kundenerwartungen zu entsprechen und diese zu übertreffen", so Dr. Alfredo Leonardia, Commercial Development Director von Clearbridge BioMedics. "Wir freuen uns, unsere Produkte für Kunden in 26 neuen Ländern durch Partnerschaften mit lokalen Vertreibern leichter verfügbar zu machen."



Informationen zu Clearbridge BioMedics Pte. Ltd



Clearbridge BioMedics Pte Ltd. ist ein Unternehmen für Krebsdiagnostik-Lösungen der klinischen Phase, das Flüssigbiopsie-Systeme entwickelt und herstellt. Clearbridge BioMedics hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und weltweit Anerkennung für seine neuartige Erkennungsplattform für zirkulierende Tumorzellen (CTC) - das ClearCell® FX1 System - gefunden. Das ClearCell® FX System und sein Biochip nutzen hochmoderne, nicht-invasive Flüssigbiopsie, um Blutproben auf CTCs zu untersuchen. Das Gerät ermöglicht die Echtzeit-Analyse einer Erkrankung vor, während und nach der Behandlung, was im neuen Zeitalter der gezielten Krebstherapien zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Clearbridge BioMedics hat 2011 die ISO 13485-Zertifizierung erhalten und das ClearCell® FX1 System wurde 2015 CE IVD-zertifiziert. www.ClearbridgeBioMedics.com.



OTS: Clearbridge BioMedics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128105 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128105.rss2



Pressekontakt: Chan Yiu Lin Greener Grass Communications Mobil: (+65) 9765 5897 E-Mail: media@clearbridgeaccelerator.com