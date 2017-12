Linz - Die Inflation in Tschechien lag im November leicht unter den Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auf die Veröffentlichung habe die Tschechische Krone (CZK) gestern Vormittag mit einer kleinen Abwertung reagiert und EUR/CZK notiere seitdem bei 25,60. Aus Sicht des Devisenmarktes sinke mit niedrigeren Inflationszahlen die Wahrscheinlichkeit, dass die Tschechische Nationalbank am nächsten Donnerstag den Leitzinssatz das dritte Mal seit August anhebe. Komme es aber zu keiner Zinserhöhung bei der Dezember-Sitzung, sei sie am Jahresanfang zu erwarten und die CZK werde mittelfristig sowieso zulegen. (12.12.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...