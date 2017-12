Hannover - Das ZEW veröffentlicht heute letztmals in diesem Jahr die Ergebnisse seines viel beachteten Finanzmarkttests, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der aktuell außerordentlich guten Wirtschaftsentwicklung wäre eine nochmals leicht verbesserte Lagebeurteilung für die Analysten keine Überraschung. Mit ihrer Prognose von 91,0 Saldenpunkten würde die Lagekomponente fast das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 erreichen. Mit einem signifikant weiteren Anstieg der Konjunkturerwartungen dürfte wohl kaum zu rechnen sein. In diese Richtung seien auch bereits die Anfang Dezember veröffentlichten Ergebnisse des sentix-Konjunkturindex gegangen. Bei den Konjunkturerwartungen würden die Analysten einen marginalen Rückgang für den Berichtsmonat Dezember prognostizieren.

