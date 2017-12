Das Tiergesundheitsunternehmen Zoetis Inc. (ISIN: US98978V1035, NYSE: ZTS) wird eine Quartalsdividende von 0,126 US-Dollar für das erste Quartal 2018 auszahlen. Damit wird die Dividende um 20 Prozent angehoben. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2018 (Record date: 19. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,504 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 0,70 Prozent beim aktuellen ...

