Berlin (ots) - Mit einem feierlichen Gedenkgottesdienst auf dem Waldfriedhof Berlin verabschiedeten sich am 8. November die Familie, Freunde und langjährige Weggefährten von der Kunstsammlerin und Stifterin Luise Röse.



In Danzig geboren und aufgewachsen, verband sich bei ihr die Liebe zur Ostseelandschaft und zur Kunst in besonderer Weise. Gemeinsam mit ihrem 2015 verstorbenen Ehemann, dem Berliner Sammler, Verleger und Kunstmäzen Guenter Roese, kam sie in den frühen 90iger Jahren auf den Darß. Angeregt durch die Stiftertätigkeit eines guten Freundes und die gemeinsame Leidenschaft für die Kunst wuchs die Idee, das Potential der Künstlerkolonie Ahrenshoop mit einem Museumsbau zu fördern. Dabei nutzten die Sammler ihre zahlreichen Kontakte in die Museumslandschaft, zu Künstlern und Unterstützern. Mit dem im Jahre 1995 in Berlin gegründeten MCM Art Verlag und der 2003 gegründeten Ahrenshooper Kunstauktionen GmbH wurde schließlich ein nachhaltiges Netzwerk zur Förderung des Darßer Kunstgeschehens geschaffen. Heute findet das Kunstmuseum Ahrenshoop, das im August 2013 eröffnet wurde, nicht nur wegen seines anspruchsvollen Ausstellungsprogamms Beachtung. Auch die in ökologischer Bauweise gestaltete Architektur (Staab Architekten Berlin), die sich an der regionalen Bautradition rohrgedeckter Fischerkaten orientiert, ist weit über die Grenzen des Fischlands hinaus bekannt und ein Besuchermagnet.



Neben Stiftungen und Schenkungen der Familie, namentlich der roeseArtStiftung sowie der Unterstützung des Projektes durch zahlreiche weitere namhafte Stifter, deren Zuwendungen nach wie vor in die Stiftung Kunstmuseum Ahrenshoop einfließen, bilden heute umfangreiche Dauerleihgaben aus der in Jahrzehnten gewachsenen privaten Sammlung der Familie Röse und des MCM Art Verlags den Grundstock des Museums.



Über die roeseArtStiftung und den MCM-Art-Verlag, die sie beide nach dem Tod ihres Mannes gemeinsam mit ihren Töchtern weiterführte, blieb Luise Röse der Gemeinde Ahrenshoop und dem Kunstmuseum Ahrenshoop bis zum Schluss eng verbunden.



Erst im Februar hatte sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Stiftungsvorstand zurückgezogen. Im November ist sie nach schwerer Krankheit verstorben.



