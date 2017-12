FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES BRITISH LAND CO WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 700 PENCE - BARCLAYS INITIATES CAPITAL & COUNTIES WITH 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES DERWENT LONDON WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2900 PENCE - BARCLAYS INITIATES GRAINGER PLC WITH 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES GREAT PORTLAND WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 560 PENCE - BARCLAYS INITIATES LAND SECURITIES WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 920 PENCE - BARCLAYS INITIATES SHAFTESBURY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 970 PENCE - BERENBERG INITIATES DISCOVERIE WITH 'BUY' - TARGET 460 PENCE - BERENBERG INITIATES ELECTROCOMPONENTS WITH 'HOLD' - TARGET 590 PENCE - BERENBERG INITIATES TRIFAST WITH 'BUY' - TARGET 275 PENCE - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1365 (1280) PENCE - 'BUY' - BARCLAYS INITIATES HAMMERSON WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 460 PENCE - BARCLAYS INITIATES INTU WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 220 PENCE - BARCLAYS INITIATES NEWRIVER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 380 PENCE - BARCLAYS INITIATES SEGRO PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 580 PENCE - DAVY RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1600 (1300) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SAGA PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 150 (220) PENCE - HSBC CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 185 (225) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES LONMIN TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - RBC RAISES HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4600 (4100) PENCE - 'BUY'



