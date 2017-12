München (ots) - "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" erreicht 9,6 % MA



- "Hartz und herzlich" mit hervorragenden 11,4 % MA - Tagesmarktanteil 7,6 %



Eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" erzielte am gestrigen Montag gute Werte: Die Ausstrahlung zur Primetime erreichte 9,6 % MA und bis zu 1,72 Mio. Zuschauer gesamt. Im Anschluss überzeugte eine Folge "Hartz und herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim" auf ganzer Linie. 11,4 % MA und bis zu 1,65 Mio. Zuschauer gesamt erreichte die Reportage über das Brennpunktviertel in Baden-Württemberg.



Gewohnt stark präsentierten sich die RTL II-Vorabendsoaps und bestätigten ihre Form der letzten Wochen. Bereits um 18 Uhr erreichte "Köln 50667" sehr gute 11,2 % MA und 21,2 % MA (14-29 Jahre). Um 19 Uhr kam "Berlin - Tag & Nacht" auf 9,3 % MA. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte die Soap aus der Hauptstadt 17,4 % MA.



Insgesamt erreichte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,6 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 11.12.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



