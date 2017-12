Die Überschrift klingt negativer, als sie ist, denn es freut uns riesig, dass ein Index, den wir seit Initiierung im Auftrag eines Konzernunternehmens der Rosinger Group berechnet haben, seit 2.11.2017 von der Wiener Börse im Auftrag des Index-Trägers Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG berechnet und verteilt wird. Es ist dies nach unserem länderübergreifendenWachstumsindex iFG, der damals österreichische Wachstumswerte unabhängig vom Börseplatz (Mix aus Wien, Neuer Markt, Easdaq und Zürich) gewichtete, der 2. Index, wo wir in der Startphase der Berechner waren und danach die Wiener Börse die Berechnung und Verteilung durchführt. Beim iFG lag der Grund darin, dass wir Lizenzen an ÖVAG und Vontobel, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...