Mit dem Launch einer neuen Website trägt die WAGO-Gruppe ihrem strategischen Fokus auf Digitalisierung Rechnung und präsentiert ihren Kunden ab sofort eine klar strukturierte und einfach bedienbare Informations- und Kaufplattform im Netz.



"Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen für ihre Herausforderungen zu bieten. Dazu gehört auch ein optimaler Zugang zu unseren digitalen Services", betont Chief Digital Officer Christian Sallach, der diese neu geschaffene Position im Frühjahr zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Marketing Officer übernommen hat. Die neue Website setzt auf einen integrierten Ansatz, der umfassende Informationen zu Produkten und Lösungen mit einem intuitiv bedienbaren Shop verknüpft.



"Wir präsentieren unser komplettes Leistungsangebot und schaffen Mehrwert durch umfassenden Content zu unseren Lösungen und aktuellen Themen wie Energiemanagement, Cloud-Connectivity oder Cyber-Security", so Christian Sallach. Darüber hinaus erlaubt die neue Website mit ausgefeilten Such- und Filtermöglichkeiten einen schnellen Zugriff auf das gewünschte Produkt. Zudem stehen zahlreiche neue Funktionen zur Verfügung, die den Produktvergleich, den Bestellprozess und die anschließende Auftragsverfolgung erleichtern. "Mit dem neuen Webauftritt bieten wir unseren Kunden eine State-of-the-Art-Plattform, die sich stetig weiterentwickeln wird. Wir beobachten und bewerten digitale Trends sehr genau, um auch zukünftig ein optimales Kundenerlebnis zu bieten."



Über WAGO



Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ist ein in dritter Generation unabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Minden/Westfalen und zählt zu den international richtungweisenden Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. WAGO beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter, davon über 3.500 in Deutschland. Der Umsatz betrug zuletzt 766 Millionen Euro.



