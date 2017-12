Trotz voller Kassen warnen die Kontrolleure SPD und Union davor, zu großzügig zu sein. Die Sozialversprechen der Parteien und Subventionen könnten teuer werden. Auch die Steuervorteile für Diesel werden hinterfragt.

Wenn am Mittwoch die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD starten, bringen alle Parteichefs teure Wahlkampfpläne mit an den Verhandlungstisch. Vom Streichen des Soli über ein Baukindergeld bis hin zu höheren Renten. Der Bundesrechnungshof warnt Union und SPD vor Beginn der Gespräche nun vor zu großen Ausgabenplänen - und fordert sogar einen strikteren Sparkurs von der künftigen Bundesregierung ein.

"Angesichts bestehender und neuer Herausforderungen sollte die strukturelle Konsolidierung des Bundeshaushalts wieder stärker in den Fokus genommen werden", heißt es in den "Bemerkungen 2017", die die Rechnungsprüfer an diesem Dienstag veröffentlichten. Zwar sei die aktuelle Haushaltslage gut. Doch mittel- und langfristig müsse der Bundeshaushalt "erhebliche finanzwirtschaftliche Herausforderungen bewältigen", warnen die Kontrolleure.

So könnten etwa bei der Zwischen- und Endlagerung von Atommüll weitere Kosten auf den Bund zu kommen. Auch höhere Rentenausgaben infolge der Alterung der Gesellschaft sowie ein wachsender Investitionsbedarf in die Infrastruktur würden viele Milliarden verschlingen. Hinzu kommen die Ausgaben für Aufnahme und Integration von Asylsuchenden. Bei dieser Aufgabe sei Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern "überproportional belastet".

"Diese Herausforderungen zeigen, dass sich der Bund nicht allein auf weitere, automatische Haushaltsentlastungen ...

