Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SLM Solutions von 31 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In Zeiten holpriger Geschäfte in Westeuropa sei China für den Hersteller von 3D-Druckern in diesem Jahr zum wichtigsten Endmarkt geworden, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er berücksichtigte nun größere Aufträge aus dem Reich der Mitte in seinen deutlich gestiegenen Schätzungen. Das höhere Kursziel liege aber weiter unter dem aktuellen Aktienkurs./tih/ck Datum der Analyse: 12.12.2017

ISIN: DE000A111338