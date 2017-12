Krombach (ots) -



Wer dem Alltag den Rücken kehrt und mit einem Kreuzfahrtschiff in See sticht, der nimmt Kurs auf tiefe Entspannung. Wenn dann an Bord noch wahre Wellness-Tempel zu finden sind, steht dem Wohlfühlen nichts im Wege. Die Experten von kreuzfahrten.de, dem Kreuzfahrten-Reisebüro im Internet, stellen die Angebote vor um Körper und Geist zu verwöhnen. Sie informieren über acht Top-Veranstalter von Wellness-Kreuzfahrten.



Mit dem Kreuzfahrt-Boom der vergangenen Jahre entstand eine große Wohlfühl-Vielfalt an Bord der Schiffe: Von der Gesichtsmaske bis zur Fettzellenentleerung durch Ultraschall, von Thalasso über Ayurveda und Shiatsu bis zur hawaiianischen Massage Lomi Lomi Nui. Aus dem riesigen Angebot der Reedereien haben die Experten von kreuzfahrten.de acht Kreuzfahrten mit Wellness-Highlights ausgewählt. Neben den Stars der Branche finden sich auch Geheimtipps.



Hapag-Lloyd Cruises: Top-Qualität auch beim Wohlfühl-Angebot



Mit den beiden Luxuslinern MS Europa und MS Europa 2 setzt die deutsche Traditionsmarke Hapag-Lloyd Cruises ausgezeichnete Standards. Seit Jahren werden die beiden Schiffe vom Berlitz-Kreuzfahrtguide als einzige Schiffe mit der Bestnote 5-Sterne-Plus bewertet. Dass Hapag-Lloyd beim Thema Wellness höchste Qualität bietet, belegt die Bewertung in den Kategorien Spa und Luxus des Relax Guide, der 2015 erstmals in seiner 16-jährigen Geschichte seine Lilien nicht nur für Wellness-Hotels, sondern auch für Kreuzfahrtschiffe vergab. Den Relax Guide Spa Award 2015 verdiente sich die MS Europa 2 mit vier Lilien und der höchsten Punktzahl in der Kategorie Spa. Zudem wurden die MS Europa und die MS Europa 2 in der Kategorie Luxus mit der höchsten Punktzahl und vier weiteren Lilien ausgezeichnet.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Mit der MS Europa 2 vom 13. bis zum 26. Februar 2018 magische Momente zwischen Mauritius und Sri Lanka erleben und mit dem neuen Wellness-Format In2Balance modernste Training und fernöstliche Entspannung kennenlernen.



Aida Cruises: Wellness für alle



Aida Cruises unterscheidet sich deutlich von den exklusiven Arrangements, wie sie Hapag-Lloyd Cruises anbietet. Das bedeutet aber nicht, dass an Bord der Aida-Flotte das Wellness-Angebot nicht ebenfalls auf einem Top-Level wäre. Wer das glaubt, hat noch nie einen Blick in die Wellness-Oasen auf den Schiffen der neuen Generation geworfen. Dort begeistert das Herzstück der Body & Soul genannten Spas durch ein komplett zu öffnendes Glasdach. Bei schönem Wetter können Whirlpools, Ruheliegen, Hängematten und Erlebnisduschen unter freiem Himmel genossen werden, bevor es etwa zu einer verwöhnenden Rasul-Zeremonie mit Körperpeeling, Körpermaske und Fußbad geht.



Empfehlung von kreuzfahrten.de: Mit der Aida Diva von Warnemünde nach New York mit Stopps auf Island, Grönland und an der Küste Kanadas und mit viel Zeit auf See, um die Wellness-Möglichkeiten auf der Aida Diva voll auszuschöpfen.



Oceania Cruises: The American Way of Wellness



Hierzulande noch ein Geheimtipp ist die amerikanische Reederei Oceania Cruises. Auf den sechs mittelgroßen Schiffen der Flotte wird bei Wellness ein Wort großgeschrieben: Regeneration. Grundlage der Anwendungen sind Therapien zur Förderung von Wohlbefinden und spirituellem Bewusstsein, die von den Canyon Ranch Gesundheits-Resorts entwickelt wurden. Folglich hat jedes Schiff der Oceania-Cruises-Flotte einen Canyon Ranch SpaClub, in dem sich Fitnessangebote und Heilmethoden ausprobieren lassen. Ergänzt wird das Angebot durch die Bord-Restaurants mit Canyon-Ranch-Küche.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Mit der Oceania Marina ab 19. März 2018 von Papeete nach Miami: Diese Kreuzfahrt verbindet Landgänge auf Hawaii, in Mexiko und Costa Rica mit den Wellness-Highlights während der Seetage.



Celebrity Cruises: Lassen Sie sich verwöhnen wie ein Star!



Plüsch und Pomp - das war einmal. Heute sind Kreuzfahrten lässige Lifestyle-Erlebnisse. Kaum eine Reederei verkörpert das mehr als Celebrity Cruises mit dem Motto Modern Luxury. An Bord der Celebrity-Flotte sind die Themen Wellness und Spa von allem befreit, was verstaubt wirken könnte. So stellte jüngst die New-York-Times-Redakteurin Randi Zuckerberg für Celebrity Cruises neue Wellness- und Fitness-Landausflüge mit Stand-Up-Paddling, Yoga, Hydrobiking, Fahrrad- oder Kanutouren zusammen.



Empfehlung von kreuzfahrten.de: Mit der Celebrity Solstice ab 11.04.2018 von Sydney nach Hawaii cruisen und Modern Luxury kennenlernen: Das ist Wellness für Avantgardisten.



Norwegian Cruise Line: Exklusive Spas dank Premium-Partner



Die amerikanische Reederei mit dem europäischen Namen konnte mit Mandara einen der weltweit führenden Anbieter exklusiver Spas als Partner gewinnen, um Spa-Landschaften mit Thalasso-Pools, Dampfbädern und Saunen an Bord der NCL-Flotte zu bringen. Zudem ist von der Weight-Loss Akupunktur als Ausgleich für die üppigen Buffets bis zur Botox-Behandlung alles im Angebot, was für die Balance von Geist und Körper sorgt.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Wer weiße Flocken in der Karibik erleben möchte sticht mit der Norwegian Escape von Miami in See und entert den Schneeraum oder die Salzgrotte.



TUI Cruises: Mein Schiff, mein Wohlgefühl!



Die sechs Luxusliner umfassende Mein-Schiff-Flotte zeigt die ganze Bandbreite von Spa & Wellness. Auf der Mein Schiff 1 sind mediterrane Anwendungen und auf der Mein Schiff 2 liegt der Schwerpunkt auf Thalasso. Die modernere Mein Schiff 3 fasziniert mit asiatischem Design, Ayurveda und Shiatsu. Das Schwesterschiff Mein Schiff 4 bietet mit skandinavischen Wellness-Flair Freunden des Hohen Nordens ein Wellness-Zuhause auf See. Auf der Mein Schiff 5 wurde der ohnehin schon üppige Spa & Sport-Bereich um 100 Quadratmeter auf 1.800 Quadratmeter vergrößert und im thailändischen Design gestaltet.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Warum nicht Weihnachten 2018 in der Karibik verbringen und statt Schneeschippen und Glühwein-Kater den Luxus einer Spa-Balkonkabine mit Wellness-Tag erleben? Die Mein Schiff 5 macht es möglich.



MSC Kreuzfahrten: schwimmende Wellness-Tempel mit einem Hauch von Bali



Aus dem großen Angebot von Wellness-Erlebnissen auf hoher See sticht MSC-Kreuzfahrten mit den original balinesischen Spas heraus. Deren exotisches Interieur erlaubt einen wundervollen Meerblick und schmeichelt den Sinnen mit Natursteinen, edlen Hölzern und Mosaiken. Ein Ambiente, in dem 20 verschiedenen Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen oder die Aroma-Therapie-Anwendungen ihre Wirkung entfalten.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Ein Klassiker ist die Rundfahrt durch das westliche Mittelmeer. Mit der MSC Seaview entdecken Gäste die schönen Seiten Italiens, Spaniens und Frankreichs.



Arosa: Alles im Fluss!



Entspannende Wellness-Erfahrungen gibt es nicht nur auf hoher See, sondern auch auf Flusskreuzfahrten. Das Ufer stets vor Augen genießen die Gäste etwa bei der Reederei Arosa ein Verwöhn-Programm ohne Seegang. Bei einer Flusskreuzfahrt mit Arosa wissen soll das gleichmäßige Gleiten auf Europas Strömen auch den inneren Flow unterstützten. Massagen mit wertvollen Essenzen und Ölen sorgen dafür, dass der innere Energiefluss alle Dämme überwindet und mitreißende Erlebnisse ermöglicht.



Empfehlung der Experten von kreuzfahrten.de: Die französische Weinkultur in Mâcon entdecken und in Arles auf den Spuren von Cézanne und van Gogh wandeln. Diesen Traum erfüllt eine Kreuzfahrt mit der Arosa Stella auf der Rhone.



