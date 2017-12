Baden-Baden (ots) - Neymar Jr. ist nicht nur ein begnadeter Fußballprofi und der absolute Star bei Paris Saint-Germain, sondern beweist auch immer wieder ein großes Herz. So auch aktuell, denn der Brasilianer versteigert eine echte Rarität, um damit ein deutsches Kinderhilfsprojekt zu unterstützen: Bei www.unitedcharity.de ist seit heute ein persönliches und signiertes Spielertrikot des Fußballprofis aus dem Champions League-Match gegen den FC Bayern München unter dem virtuellen Hammer. Der Erlös kommt ohne Abzug der Organisation Stars4Kids zugute.



Auch seine PSG-Kollegen haben sich Neymar angeschlossen: Dani Alves, Thiago Silva und Marquinhos versteigern ebenso ihre heißbegehrten Spielertrikots für den guten Zweck. Mit den Erlösen kann Stars4Kids das Projekt "Bola Pra Frente" in Rio de Janeiro unterstützen. Dieses verhilft gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu einer selbstbestimmten Zukunft jenseits von Kriminalität und Drogenkonsum und wurde vom brasilianischen Weltmeister Jorginho ins Leben gerufen.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



