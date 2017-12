Köln (ots) - "Jeder Verlust ist auch ein Gewinn", sagt Serienschöpfer Albert Espinosa - dennoch fällt der Abschied vom "Club der roten Bänder" schwer. Am gestrigen Montag (11.12.2017) liefen die letzten beiden Folgen der erfolgreichen VOX-Eigenproduktion; starke 12,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgten das große Finale und sorgten für einen Staffelbestwert. Insgesamt erreichte "Club der roten Bänder" in drei Staffeln und 30 Folgen hervorragende Marktanteile von bis zu 16,0 (14 bis 59 Jahre) bzw. 19,5 Prozent (14 bis 49 Jahre) und bis zu 3,37 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren. Gerade bei den ganz jungen Zuschauern war die Serie besonders erfolgreich: Bis zu 43,9 Prozent Marktanteil erzielte "Club der roten Bänder" bei den 14- bis 29-jährigen Frauen.



In den Digital-Angeboten der Mediengruppe RTL Deutschland erreichte Staffel 3 von "Club der roten Bänder" insgesamt sehr gute 4,9 Mio. Videoabrufe, das entspricht einer Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Facebook verfolgten 500.000 Menschen die Fanseite ihrer Lieblingsserie rund um die sechs Jugendlichen Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung), Emma (Luise Befort), Alex (Timur Bartels), Toni (Ivo Kortlang) und Hugo (Nick Julius Schuck). Der Hashtag CdrB stürmte in Staffel 3 bei Twitter immer die Spitze der Deutschland-Trends.



Über 500.000 "Club der roten Bänder"-Bändchen wurden seit Staffel 1 kostenlos von VOX an Fans verschickt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Solidarität mit erkrankten Menschen zu zeigen.



Ob Deutscher Fernsehpreis, Jupiter-Award, Grimme-Preis, New Faces Award, Deutscher Schauspielerpreis, Bayerischer Fernsehpreis, Eyes & Ears Award oder Robert-Geisendörfer-Preis - der "Club der roten Bänder" wurde nicht nur von treuen Fans, sondern auch von Kritikern geehrt. Mit der Nominierung für den International Emmy Kids Awards könnte im April 2018 sogar noch eine weitere große Auszeichnung hinzukommen.



Wer die dritte Staffel "Club der roten Bänder" verpasst hat, kann die Folgen noch 30 Tage kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder ab dem 29. Dezember die DVD / Blu-ray zur finalen Staffel erwerben.



Quelle Quoten: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 12.12.2017



