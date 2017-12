Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 11. Dezember tat sich China UnionPay mit über 30 Geschäftsbanken und Zahlungsinstituten zusammen und startete "Mobile QuickPass", die einheitliche App für Chinas Bankenindustrie. Durch die Integration von mobilen Zahlungsfunktionen und den von den verschiedenen Instituten angebotenen Vorteilen ist die neu eingeführte App die erste ihrer Art, da sie mehrere Akteure in den Branchen für Finanz- und ähnliche Dienste involviert. Sie bietet den Benutzern eine einfache und problemlose mobile Zahlungserfahrung. Mit der Einführung dieser einheitlichen App sollen die Erfahrungen von Benutzern auf einen Nenner gebracht werden, damit es ihnen erspart bleibt, die Funktionen von Apps von unterschiedlichen Anbietern zu erlernen. Weiterhin sollen damit die immer vielfältigeren Bedürfnisse der Nutzer erfüllt und eine offene Plattform für die Zusammenarbeit aller Akteure geschaffen werden. Dies dient gleichzeitig der Förderung von zusätzlichen Innovationen im Finanzbereich.



Fan Yifei, der stellvertretende Gouverneur der chinesischen Zentralbank (People's Bank of China), Yu Bangli, der Rechnungsführer der China Railways Corporation, Shi Wenchao, Präsident von China UnionPay und die Chefs von 17 Geschäfts- und 14 Regionalbanken sowie Vertreter der People's Bank of China, dem Verband für Zahlungsverkehr und Clearing (Payment and Clearing Association of China) und von Nichtbanken, Herstellern von Mobiltelefonen und kooperierenden Händlern nahmen gemeinsam an der Feier teil.



Die App "Mobile QuickPass" ist ein einheitliches mobiles Zahlungsportal, das in Zusammenarbeit mit Geschäftsbanken und UnionPay unter der Leitung der chinesischen Zentralbank entwickelt und betreut wird. Kunden können ihre Bankkarten mit der App verknüpfen, verschiedene Bankkonten verwalten und von den mobilen Zahlungsdiensten und Vorteilen der einzelnen Banken profitieren. Zu den von dieser App angebotenen Diensten gehören auch Zahlungen per QR-Code von UnionPay, die Anmeldung für verschiedene mobile Zahlungslösungen, umfassende Kreditkartendienste, P2P-Überweisungen in Echtzeit und weitere Zahlungsdienstoptionen. Grundsätzlich werden alle gängigen Zahlungsfunktionen für Mobiltelefone über diesen Mobile QuickPass realisiert. Damit die Kunden genau wissen, wo sie diese App einsetzen können, hat UnionPay seine brandneue, optimierte visuelle Identität ins Leben gerufen.



Fan Yifei, der Deputy Governor der chinesischen Zentralbank "People's Bank of China", sagte: "Die rasante Entwicklung der chinesischen Zahlungsverkehrsindustrie in den letzten Jahren hat entscheidend dazu beigetragen, Finanzinnovationen zu fördern und ein schnelles Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Die chinesische Zentralbank führt die Anweisung der chinesischen Regierung aus und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleiche Bedingungen für Wettbewerber in der Zahlungsverkehrsbranche zu schaffen. Dies wird erzielt durch die Umsetzung strenger Vorschriften, das Vermeiden finanzieller Risiken und eine Erleichterung des Konsums, damit die Realwirtschaft und das inklusive Finanzsystem besser unterstützt werden."



Fan fügte hinzu: "Diese gemeinsam eingeführte mobile Zahlungs-App setzt auf einheitliche Portalstandards bei der Benutzeridentifikation und den Benutzererfahrungen. Sie ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung von Finanzinnovationen und zur Förderung reibungsloser Massenzahlungen für Kunden. Unternehmer müssen die Bedürfnisse der Menschen genau ermitteln, das Serviceniveau im Bereich mobiler Zahlungen verbessern und das Leben der Menschen auf umfassende Weise komfortabler gestalten. Bei gleichzeitiger Förderung weiterer Innovationen im Bereich der Finanztechnologien müssen wir ein hohes Maß an Zahlungssicherheit aufrechterhalten, wobei den Interessen der Kunden Vorrang eingeräumt und die Geldmittel und persönlichen Daten der Bürger geschützt werden müssen. Ich hoffe aufrichtig, dass alle Beteiligten die Einführung dieser mobilen App als Ausgangspunkt dazu nutzen werden, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und Ressourcen zu integrieren und gemeinsam umfassende, vielseitige, bequeme und effiziente mobile Zahlungsdienste anzubieten, um den immer vielfältigeren Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden."



Laut Shi Wenchao, dem Präsidenten von China UnionPay, ist die von den Geschäftsbanken und China UnionPay gemeinsam entwickelte einheitliche App das Ergebnis und die Weiterentwicklung der langfristigen Zusammenarbeit im Bankensektor und konkretisiert die gemeinsame Erfahrung aller Beteiligten. Basierend auf dem Prinzip der "Drei Einheiten" berücksichtigten die Geschäftsbanken und China UnionPay die Forderungen aller Parteien, die ursprüngliche Entwicklung der App gemeinsam abzuschließen. Während des Prozesses der Entwicklung und Förderung der App hält sich China UnionPay an ihr Prinzip "Offenheit, Zusammenarbeit und Dienstleistungen" und verpflichtet sich dazu, ein Dienstleister zu sein, der keine Karten ausgibt oder erwirbt und nicht mit öffentlichen Dienstleistern konkurriert. Stattdessen werden wir Unternehmen aller Branchen auch weiterhin vielfältigere und umfassendere Zahlungslösungen anbieten, indem wir unsere Vorteile als offene Plattform nutzen. Wir werden auch künftig die Benutzerfreundlichkeit und die Produktfunktionen verbessern, um dem Markt bequemere, effizientere und sicherere Zahlungsdienste anbieten zu können."



Förderung finanztechnischer Innovationen und Aufbau eines Sicherheitskontrollsystems



In Bezug auf Zahlungsinnovationen wendet die Entwicklung dieses einheitlichen Apps fortschrittliche Technologien wie mobiles Internet, Big Data, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge auf verschiedene Szenarien für mobile Zahlungsdienste an, um Massenzahlungen zu vereinfachen. Die App ist mit unterschiedlichen QR-Code-Scanning- und mobilen Zahlungslösungen sowie den Tokenisierungs- und HCE-Technologien kompatibel und bietet den Kunden personalisierte und diversifizierte Zahlungserfahrungen.



Im Hinblick auf die Zahlungssicherheit setzt die einheitliche App Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data-Analysen ein, um mithilfe von Chip-Sicherheit, biologischen Informationen und Geolokalisierung in Echtzeit ein umfassendes Sicherheitskontrollsystem aufzubauen. Es bietet umfassende Dienstleistungen zum Risikomanagement und garantiert den Benutzern bequeme, sichere und effektive mobile Zahlungsdienste.



Aufbau einer offenen Plattform, Vereinheitlichung des mobilen Portals und Erstellung von "soliden Szenarien" sowie Bereitstellung von Servicesystemen für bequeme Zahlungen



Als einheitliches mobiles Portal integriert die App "Mobile QuickPass" die Zahlungsdienste, Zahlungsszenarien und Funktionsdienste von UnionPay für wichtige Banken. Sie weist die folgenden vier Merkmale auf:



Erstens handelt es sich um eine offene Plattform. Die App ist eine brandneue offene Plattform, die Online- und Offline-Zahlungstools integriert und auf den Technologien von Big Data, Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz basiert. Sie stellt ein offenes und einheitliches Zahlungsdienstportal für Geschäftsbanken und Kooperationspartner zur Verfügung, das Mehrwertdienste für Händler, die Umsetzung von Marketingkampagnen, Kartenanwendungen und Online-Verkäufe für Partner bietet. Die App dient somit als Plattform, die alle Beteiligten verbindet und bedient.



Zweitens können alle Bankensysteme darauf zugreifen. Die App ist mit verschiedenen Bankkonten kompatibel und optimiert die Benutzererfahrung durch die Integration der Tools für Zahlungsdienste, die bisher von den einzelnen Finanzinstituten angeboten wurden. Sie stellt verschiedene Zahlungsfunktionen zur Verfügung, darunter mobile NFC-Zahlungen, QR-Code-Zahlungen, Mittelbeschaffung und Überweisungen sowie Fernzahlungen.



Drittens deckt sie ein breites Spektrum an Zahlungsszenarien ab. Die App deckt alle wichtigen Online- und Offline-Zahlungsszenarien ab. Derzeit ist sie bei Eisenbahnen, Flugzeugen, 100.000 Geschäften und Supermärkten, über 30 Universitäten und Hochschulen, über 100 Lebensmittelmärkten sowie bei über 300 Versorgungsunternehmen erhältlich. Als nächstes sollen weitere Funktionen wie Abfragen von Kontoständen, Zahlungen von Verkehrsstrafen usw. zur Verfügung gestellt werden.



Darüber hinaus wird die von der App "Mobile QuickPass" angebotene Zahlungsmöglichkeit per QR-Code von UnionPay bereits von Händlern in Singapur, Macau und Hongkong akzeptiert und in Kürze auch in anderen Teilen Südostasiens und im Nahen Osten eingeführt. Mittlerweile wird Mobile QuickPass von UnionPay an über 600.000 POS-Terminals außerhalb des chinesischen Festlands akzeptiert, die 10 Länder und Regionen abdecken, darunter Hongkong, Macau, Südostasien, Australien und Russland usw.



Viertens bietet sie umfassende Zahlungsdienstleistungen an. Die App integriert Funktionen und Vorteile, die sowohl von UnionPay als auch von den Banken bereitgestellt werden, einschließlich Saldoabfrage, einfache Überweisung, Ratenzahlung aus einer Hand, Kreditkartendienste, Rechnungsabfragen sowie die von den Banken und von UnionPay gewährten Rabatte und Vorteile. Mittlerweise können sich Kunden über die Akzeptanz von UnionPay in mehr als 160 Ländern und Regionen und über Marketingkampagnen im Ausland informieren, und sie können Benachrichtigungen über Händlerrabatte sowie über den Fortschritt der Steuerrückerstattung bei Auslandskäufen erhalten. Somit hilft die App den Benutzern dabei, verschiedene Bankkonten zu verwalten und gleichzeitig verschiedene Zahlungsdienste in Anspruch zu nehmen.



Um den Karteninhabern mehr Wert zu bieten und mehr Kunden dazu zu ermutigen, die Funktionen und Dienstleistungen der "Mobile QuickPass"-App kennenzulernen, hat China UnionPay mit Geschäftsbanken zusammengearbeitet, um für die großen Verkäufe in China am "12.12" (12. Dezember) 50 % Rabatt anbieten zu können. Bei der Bezahlung mit der "Mobile QuickPass"-App und dem UnionPay-"Mobile QuickPass" (einschließlich Huawei Pay, Apple Pay, Samsung Pay und MI Pay) erhalten Kunden bei 100.000 Händlern in China einen Sofortrabatt von 50 %. Außerdem können die Nutzer der "Mobile QuickPass"-App bis zum 31. März 2018 exklusivere Vorteile und Privilegien genießen. Die App "Mobile QuickPass" kann für Apple-Geräte im App Store oder für Android-Geräte im Google Play Store heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Benutzeranleitung und zu Marketingaktivitäten finden Sie im offiziellen WeChat- und Weibo-Konto von China UnionPay sowie auf der Webseite dieser Werbeaktion (http://62.95516.com).



