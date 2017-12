Frankfurt - Die Reduktion der Wertpapierkäufe der EZB auf 30 Mrd. Euro im Monat ab Januar wird keinen unmittelbaren Einfluss auf den Geldmarkt haben, so die Analysten der DekaBank.Denn Präsident Draghi habe betont, dass die Käufe bei Bedarf auch nach September 2018 fortgesetzt werden könnten. Zudem werde die EZB bis auf weiteres Rückflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren wiederanlegen. Der Scheitelpunkt der Liquiditätsflut liege damit noch in weiter Ferne, und die Geldmarktsätze würden sich weiterhin am unteren Rand des Zinskorridors bewegen. Entsprechend wichtig sei die Forward Guidance der EZB, die Leitzinsen weit über das Ende der Nettokäufe hinaus auf ihren derzeitigen Niveaus belassen zu wollen. Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen über die erste Anhebung des Einlagensatzes mittlerweile auf Frühjahr 2019 verschoben. Die Analysten der DekaBank rechnen tendenziell noch ein wenig später mit diesem Zinsschritt. Deshalb würden sie von einem langsameren Anstieg der EONIA- und EURIBOR-Sätze ausgehen, als derzeit in den Geldmarkt-Futures eingepreist sei. (Ausgabe Dezember 2017 / Januar 2018) (12.12.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...