Der Vorsitzende der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) warnte am Montag die Anleger vor den Gefahren ihr Geld in Krypto-Währungen zu investieren und sagte, dass der Handel mit Kryptowährungen und ICOs möglicherweise gegen das Bundeswertpapiergesetz verstoßen. Laut CNBC kam die Erklärung von Jay Clayton (SEC) nur wenige Stunden nachdem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...