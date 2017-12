Die deutsche Automobilindustrie will das Ende des Verbrennungsmotors so lange hinauszögern wie möglich. Doch in Europa gehen ihr die Verbündeten aus.

Das Treffen der Bosse verlief streng nach Drehbuch. Die Chefs der wichtigsten europäischen Autobauer erschienen im Juli gemeinsam bei EU-Klimakommissar Miguel Cañete in Brüssel. Jeder der zwölf Manager wusste genau um die ihm zugeteilte Rolle. Den wichtigsten Part übernahm ganz am Schluss der Sitzung Harald Krüger.

Der BMW-Chef baute eine Drohkulisse auf, malte die Zukunft in düsteren Farben: Wenn die EU-Kommission neue Regeln für den CO2-Ausstoß von Autos ausarbeite, müsse sie die sozialen Verwerfungen im Falle eines scharfen Schwenks fest im Blick behalten. Ein Arbeiter könne im Jahr sieben Mal mehr Elektromotoren bauen als Verbrennungsaggregate, rechnete Krüger vor. Sein Menetekel: Der Abschied von Diesel und Benziner kostet Abertausende Jobs.

Kommissar Cañete und die anwesenden Beamten staunten nicht schlecht. Massive Lobbyarbeit der Autobranche waren sie gewohnt. Aber einen derart akribisch geplanten und durchgezogenen Auftritt nach festem Skript - den hatten sie noch nicht erlebt.

Mit Macht versuchen vor allem die deutschen Autobauer mit ihren hochmotorisierten Premium-Flotten, das Ende des Verbrennungsmotors so lange wie möglich hinauszuzögern. "Es geht", sagt ein EU-Beamter, "um den letzten Tropfen Diesel." Doch diesmal ist die Lobbyschlacht in Brüssel kaum zu gewinnen.

Anders als in den vorangegangenen Kämpfen um CO2-Limits in den Jahren 2009 und 2013 fehlt es den deutschen Autobauern an zweierlei: an Verbündeten auf der europäischen Ebene und an eigener Kraft. Es ist noch nicht einmal klar, ob sich eine künftige Bundesregierung, wann immer sie die Regierungsgeschäfte aufnimmt, überhaupt wieder in die Bresche werfen wird für die deutsche Vorzeigebranche. "Wir sind aus Berlin ermuntert worden, den Übergang zur Elektromobilität zu forcieren, weil die Branche den Umstieg sonst verpassen könnte", erzählt ein hoher EU-Beamter.

Ihre eigene konzertierte Aktion jedenfalls half den Autobossen vorerst gar nicht. Im November schlug die EU-Kommission neue Abgaslimits für die Zeit nach 2021 vor, die besonders deutschen Autobauern wenig behagen. Bis 2030 soll die Branche ihre CO2-Emissionen um 30 Prozent reduzieren. Das ist ein spürbar ehrgeizigeres Ziel als die 20 Prozent, die die Hersteller selbst vorgeschlagen hatten. Die Hoffnung der Industrie auf weniger Strenge ruht nun auf dem weiteren Gesetzgebungsverfahren: Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten müssen die neuen Regeln erst noch durchwinken.

Der künftigen Bundesregierung wird es jedoch schwerfallen, Benziner und Dieselwagen in diesen Zeiten zu verteidigen. Da wäre der BMW-Konzern, der nun auch in Verdacht gerät, ein Teil des Abgasskandals zu sein - allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz. Zudem ist offensichtlich geworden, dass Deutschland seine Luftqualität nicht im Griff hat. Am Donnerstag erst hat die Kommission Berlin zu verstehen gegeben, dass sie die schlechte Luft in deutschen Großstädten nicht mehr hinnehmen wird.

