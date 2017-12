Lieber Investor,

die Finanzmärkte präsentieren sich im Spätherbst 2017 als der ultimative Widerspruch zum aktuellen Winterwetter. Draußen ist es kalt, dunkel und ungemütlich geworden in den letzten Wochen. Der Sommer ist nur noch eine ferne Erinnerung und der nächste Tag mit Eis und Schnee oder nasskaltem Nieselregen nur noch eine Frage der Zeit. Doch an den Finanzmärkten geht es heiß her und an den Börsen herrscht weiterhin eitel Sonnenschein.

Risiken kennen die Anleger nicht. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...