Zürich (ots) - Die Unternehmen und der öffentliche Sektor im

deutschsprachigen Raum kommen bei der Digitalisierung voran, wenn

auch in den meisten Fällen eher langsam. Wohin die digitale Reise

gehen soll, ist allerdings in vielen Bereichen noch unklar. Über alle

Industrien hinweg sind nur in wenigen Ausnahmefällen vollständige

Ziele und Digitalisierungsstrategien definiert. Wurden im Vorjahr

noch technologische Aspekte fokussiert, ist in den vergangenen zwölf

Monaten die Strategie in den Vordergrund gerückt. Für

mittelständische Unternehmen spielen Technologien zwar weiterhin eine

wichtige Rolle, grössere Unternehmen hingegen haben bereits die

Bedeutung von neuen Geschäftsmodellen erkannt. Damit ist auch die

Einsicht gereift, welche Faktoren für den Erfolg der Digitalen

Transformation entscheidend sind: die Unternehmenskultur, die

Organisationsstruktur sowie die individuellen Einstellungen der

Entscheider und Mitarbeiter wie Experimentierfreude und Inspiration.

Zu diesen Erkenntnissen kommt eine aktuelle Studie der Management-

und Technologieberatung BearingPoint, für die 310 Teilnehmer aus

Unternehmen und Behörden im deutschsprachigen Raum befragt wurden.



Fortschritte wurden in der Kundenorientierung erzielt. "Bereits

bei unserer Studie im Jahr 2016 wurde deutlich, dass Unternehmen

mithilfe der Digitalisierung speziell auch ihre Kundenangebote

verbessern wollen", kommentiert Carsten Schulz, Partner bei

BearingPoint. "Und dieser Trend ist weiter gestiegen. Zum Beispiel

bieten inzwischen eine Vielzahl an Unternehmen ihren Kunden

unterschiedliche Vertriebs- und Kontaktkanäle an und setzen bei

Prozessen auf neue digitale Technologien, um das Kundenerlebnis zu

verbessern."



Noch kopflos: notwendige digitale Zeitumstellung in den

Organisationen



Die mit Abstand grössten Herausforderungen wurden innerhalb der

eigenen Organisation identifiziert. "Besorgniserregend ist die

Selbsteinschätzung der Befragten im Bereich Organisationkultur",

erläutert Alexander Broj, Partner bei BearingPoint. "Ein Grossteil

der Befragten sieht sich noch in traditionellen

Organisationsstrukturen verhaftet und vermisst eine zeitgemässe,

agile und horizontale Projektkultur. Für die Erfolgsaussichten der

Digitalen Transformation sind diese Befunde bedenklich. Ohne die

richtigen Voraussetzungen können Digitalisierungsbemühungen nicht

gelingen."



"Drei Viertel der Befragten schätzen viele Probleme als

hausgemacht ein", erklärt Broj weiter. "Wie auch im letzten Jahr

spielt Geld dabei eine untergeordnete Rolle. Die Herausforderung

liegt vielmehr darin, kulturelle und strukturelle Aspekte so

anzupassen, dass eine Bereitschaft zur Veränderung entsteht. Sonst

bleiben digitale Innovationen weiterhin Inselprojekte. Finanziell

sind sie zwar ausreichend ausgestattet und auch die Unterstützung

durch das Management ist vorhanden. Allerdings fehlen die richtigen

Netzwerkstrukturen, um sie im gesamten Unternehmen zu verankern."



Als ein weiteres Hemmnis wurden veraltete IT-Systeme ausgemacht.

Dabei geht es weniger um Software-Systeme als vielmehr um

Datenbanksilos, die den Wissensaustausch im Unternehmen durch zu

wenige Schnittstellen behindern. Das hat gravierende Auswirkungen auf

alle Bereiche und Industrien, denn letztendlich können die

Unternehmen so den grössten und wertvollsten Rohstoff des 21.

Jahrhunderts nicht nutzen: Daten.



404 Struktur-/Kulturwandel not found



Dass grundlegende strukturelle Veränderungen bisher nicht

eingetreten sind, zeigt auch ein weiteres Ergebnis der Befragung: So

bleiben die Chancen, die beispielweise Automatisierungsprozesse mit

sich bringen, weitgehend unerkannt. Unternehmen haben eher klassische

Erwartungen an Automatisierung und versprechen sich vor allem eine

höhere Effizienz von Arbeitsabläufen, geringeren Personalbedarf und

somit niedrigere Kosten. Vorteile, die darüber hinausgehen wie

beispielsweise neue Leistungen, Produkte oder neue Geschäftsmodelle

werden bislang kaum in Betracht gezogen.



Die kulturellen Defizite zeigen sich auch bei den Mitarbeitern,

die als digitale Visionäre gelten. Waren 2016 noch viele Unternehmen

auf der Suche nach dem digitalen Heilsbringer, ist in den letzten

Monaten die Einsicht eingekehrt, dass visionäre Köpfe als

Einzelperson wenig Handlungserfolg haben. Vielmehr geht es darum,

eine kritische Masse an digitalen Visionären in die Organisation zu

integrieren. "Digitale Vordenker werden allerdings nicht systematisch

gesucht und es fehlt bereits im Recruiting an Massnahmen zur

Förderung von digitalen Visionären", ergänzt Schulz. "Somit gibt es

zahlenmässig nicht nur wenige Vordenker - sie werden auch

unzureichend eingebunden und haben kein unterstützendes Netzwerk.

Dies macht sie zu grossen Teilen handlungsunfähig und ihre Kraft,

etwas im Unternehmen zu ändern, ist daher eher gering."



Handlungsempfehlungen



Auf Basis der Studienergebnisse hat BearingPoint fünf Ansätze

formuliert, die Unternehmen bei der weiteren Digitalen Transformation

unterstützen:



1. Orientieren am Kundennutzen - "Was will der Kunde" als erste und

letzte Frage

2. Inspirieren und inspirieren lassen - Austausch unterschiedlicher

Köpfe suchen und fördern

3. Ganzheitliches Durchspielen neuer Möglichkeiten - Innovation

konsequent zu Ende denken und das gesamten Unternehmen darauf

einstellen

4. Fehler dürfen nicht teuer sein - Beschränkte Ressourcen auf

möglichst vielen Ideen einsetzen und bei Erfolgen und Misserfolgen

schnell reagieren

5. Ohne leistungsfähige IT geht es nicht - Laufende Prozesse

hinterfragen und ungenutzte Möglichkeiten identifizieren



Über die Studie



Die Studie "Roboter, Rebellen, Relikte. Überkommene Strukturen

behindern die Digitale Transformation." wurde von Mitte April bis

Mitte Juli 2017 durchgeführt und umfasste rund zehn Prozent mehr

Teilnehmer als im Vorjahr. Insgesamt wurden 310 Mitarbeiter aus

Unternehmen und Behörden im deutschsprachigen Raum befragt. Die

Online-Befragung wurde ergänzt durch 17 vertiefende Interviews.

Mehrheitlich nahmen Führungskräfte mit Personalverantwortung teil,

darüber hinaus waren aber auch Mitarbeiter ohne Personalverantwortung

repräsentiert. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichsten Branchen.

Stark vertreten waren unter anderem die Industrien Produktion &

Logistik, Finanz- und der öffentliche Sektor.



Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar:

http://bit.ly/2kbR8Yb



