Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Karen Fritzenschaft ist die beste Hobbyköchin Deutschlands und setzte sich gegen hunderte Kandidaten durch - Mit 100.000 Euro möchte Sie sich ihren Traum vom eigenen Food-Truck erfüllen - Das "MasterChef"-Siegerkochbuch mit vielen Rezepten aus der Show ab heute im Handel erhältlich



12. Dezember 2017 - Gestern war es soweit: im großen Finale kochte sich Karen Fritzenschaft zum Titel der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow "MasterChef". Die Tanzlehrerin und zweifache Mutter aus Kempten setzte sich gegen Kandidat Manuel mit ihrem Dreigänge-Menü durch und gewann neben dem begehrten Titel auch ein eigenes Kochbuch und die unglaubliche Gewinnsumme von 100.000 Euro. Die beiden Finalkandidaten mussten ein letztes Mal die "MasterChef"-Jury, bestehend aus Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone, kulinarisch verzaubern. Moralische Unterstützung erhielten Karen und Manuel dabei von Familie, Freunden und ehemaligen Kandidaten.



Karens Gewinner-Menü: zur Vorspeise gab es Gemüse Confit an Langostinos, karamellisierten Jakobsmuscheln und frittiertem Eidotter. Im Hauptgang servierte sie Rehrücken an Blumenkohlpüree und Pfefferbirnen und als krönenden Dessertabschluss gab es eine Mascarpone-Frischkäsecreme mit Lemon Curt auf Shortbread, die Nelson Müller zum Schwärmen brachte. "Das Dessert war heute mein Highlight. Süße und Säure, gepaart mit dieser luftigen Creme. Das ist absolutes 'MasterChef'-Niveau und schmeckt himmlisch", so der Juror.



Das Sieger-Rezept und viele weitere Rezepte aus der Show sind ab heute im Kochbuch "MasterChef - Das Siegerkochbuch mit Karen Fritzenschaft" (Verlag Endemol Shine Germany, 19,95 Euro) nachzulesen und im Onlinehandel erhältlich.



Die überglückliche Gewinnerin Karen Fritzenschaft verriet nach dem aufreibenden Finale noch, was sie mit dem Gewinn machen möchte: "Ich kann es noch nicht fassen, dass ich wirklich gewonnen habe und jetzt die Show zu Ende ist. Mit dem Preisgeld möchte ich mir nun den Traum von einem eigenen Food-Truck, am liebsten einen Oldtimer, erfüllen."



Sie war schon bei der letzten "MasterChef"-Staffel dabei, musste aber aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig die Show verlassen. Jury-Mitglied Sybille Schönberger: "Vergangenes Jahr war Karen schon eine starke Kandidatin. Dieses Mal hat sie uns besonders durch ihr Feingefühl und ihre Intensität beim Kochen überzeugt. Sie hat den Titel absolut verdient!"



Und auch Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland ist begeistert: "'MasterChef' war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg für Sky 1. Mit Karen hat die zweite Staffel eine würdige und sympathische Gewinnerin. Wir freuen uns für sie und gratulieren ganz herzlich."



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste TV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus den besten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- und Sterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden als Doppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlayer External Communications Tel. +49 89 9958 6867 Stephanie.Schlayer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Instagram: SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de