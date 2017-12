Paris - Anleger haben am Dienstag an den europäischen Börsen weiter mit angezogener Handbremse agiert. Wie zuvor schon in Asien hielten sie sich auch in Europa vor wichtigen Notenbankentscheiden mehrheitlich zurück. Der EuroStoxx 50 bewegte sich am späten Vormittag knapp im Plus. Zuletzt legte er 0,07 Prozent auf 3584,64 Punkte zu.

Ein Börsianer betonte, dass für einen erhofften Jahresendspurt derzeit die positiven Impulse fehlten. Ein unerwartet starker Rückgang der deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen konnte diese am Dienstag ebenso nicht liefern wie der weitgehend unveränderte Euro, der für Exportwerte von Bedeutung ist. Einen möglichen Kurstreiber erwarten Experten im Wochenverlauf aber von Notenbankseite. Gespannt gewartet wird hier vor allem auf den Entscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch, bei dem fest mit dem nächsten Zinsschritt gerechnet wird.

Auch der französische Leitindex Cac 40 lag vor diesem Hintergrund knappe 0,16 Prozent höher bei 5395,37 Punkten. Der britische FTSE 100 schaffte ein leicht überdurchschnittliches Plus von 0,24 Prozent auf 7471,57 Punkte. In London stand im Mittelpunkt, dass der ...

