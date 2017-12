Frankfurt - Signale der EZB, ihre Wertpapierkäufe bei Bedarf auch über September 2018 hinaus fortzusetzen, und zuletzt wieder niedrige Kerninflationsraten haben erneuten Abwärtsdruck auf die Renditen langlaufender Bundesanleihen ausgeübt, so die Analysten der DekaBank.Die ab Januar geringeren EZB-Käufe und die wieder ansteigenden Inflationserwartungen sollten jedoch zu einer Gegenbewegung führen. Zudem würden die Analysten weiter davon ausgehen, dass die EZB nach September 2018 keine nennenswerten Wertpapierkäufe mehr tätigen werde. Denn die Grenzen des Programms werden dann weitgehend erreicht sein, und die Ratsmitglieder scheinen nicht geneigt, seine Regeln erneut zu lockern, so die Analysten der DekaBank. In den kürzeren Laufzeitbereichen sollten die Renditen weniger stark steigen, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen über den ersten Zinsschritt der EZB noch weiter nach hinten verschieben müssten.

Den vollständigen Artikel lesen ...