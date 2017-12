(Textrest entfernt)

BAUMGARTEN/LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Gasexplosion im wichtigen Verteilzentrum im österreichischen Baumgarten hat an der Rohstoffbörse in London einen starken Anstieg der Gaspreise ausgelöst. Der Preis für Gas mit Lieferung im Januar stieg am Dienstagvormittag zunächst um etwa 20 Prozent auf bis zu 73,70 britischen Pence je British Thermal Unit (britische Einheit zur Messung der Energiemenge). Dies ist der höchste Preis seit März 2013.

Im weiteren Handelsverlauf ist der Preis aber wieder deutlich auf zuletzt 68,41 Pence zurückgefallen. Das ist immer noch etwa 14 Prozent mehr als am Vortag. Auslöser für den Preissprung war eine Explosionskatastrophe in Baumgarten. Die dortige Erdgasstation ist eine der bedeutendsten Drehscheiben für die europäische Erdgasversorgung. Über die Station werden große Mengen an Erdgas aus Russland nach Österreich sowie nach West-, Süd- und Südosteuropa verteilt.

"Es gibt verschiedene Beschädigungen an der Verteilstation", sagte ein Sprecher der österreichischen Betreiberfirma Gas Connect Austria. Durch die Explosion seien Gaslieferungen nach Kroatien, Italien und Slowenien unterbrochen. Lieferungen in Richtung Westen seien hingegen nicht betroffen und würden normal weiterlaufen.

Der russische Gaskonzern Gazprom hat in einer Mitteilung per E-mail versichert, dass derzeit an einer Umverteilung der Gaslieferungen in Richtung Europa gearbeitet werde. Es werde alles getan, um die Gaslieferungen an die Kunden ohne Unterbrechung zu gewährleisten./jkr/bgf/she

