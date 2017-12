Paydirekt tauscht seine Führungsspitze aus: Ab Mitte Dezember soll Christian von Hammel-Bonten den Bezahldienst der deutschen Banken und Sparkassen leiten.

Der schwächelnde Bezahldienst Paydirekt der deutschen Banken und Sparkassen tauscht seine Führungsspitze aus. Ab Mitte Dezember werde Christian von Hammel-Bonten Paydirekt leiten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Der 47-Jährige Wirtschaftsinformatiker hatte zuvor in der Produktentwicklung und im Vertrieb bei den Bezahldienstleistern PPRO, Wirecard und ClickandBuy gearbeitet. ...

