US-Präsident Trump wollte Menschen mit einer Transgender-Persönlichkeit vom Militärdienst ausschließen. Nun ist das Verbot erneut zurückgewiesen worden. Ab Januar sollen auch Transgender bewerben können.

Im Streit über Transgender-Rekruten in den US-Streitkräften hat Präsident Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Gericht wies am Montag einen Antrag der Regierung zurück, Trumps Verbot doch noch durchzusetzen. Die Sperre verletze voraussichtlich den in der Verfassung garantierten Gleichheitsgrundsatz und das Rechtsstaatsprinzip, entschied Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly in Washington. Damit weigerte sie sich, ihre Anordnung vom 30. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...