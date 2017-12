Der USD/JPY wird am Dienstag um 113,40 unverändert gehandelt, bevor am Mittwoch die lang erwartete Fed Zinsentscheidung kommt. Die Tertiär Industrie Japans legte im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 % zu, was auf den USD/JPY kaum Auswirkungen hatte. Technische Aussichten Der USD/JPY befindet sich in einer Seitwärtsphase, nach dem der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...