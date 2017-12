FRANKFURT (Dow Jones)--Ryanair droht in Deutschland ein Arbeitskampf ihrer Piloten. Streiks bei der irischen Billigfluggesellschaft seien ab sofort jederzeit möglich, teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. Für Weihnachten gab die Gewerkschaft aber Entwarnung: Vom 23. Dezember nachmittags bis einschließlich 26. Dezember werde nicht gestreikt.

Mit den Streikmaßnahmen solle die Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Regelung von marktgerechten Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Piloten erzwungen werden, teilte VC weiter mit und warf Ryanair "Sozialdumping" vor. Die deutschen Ryanair-Piloten hatten im November mit Unterstützung von VC eine Tarifkommission gegründet, die mit der Airline aus Dublin über Einzelheiten eines Tarifvertrags verhandeln will.

"Wir geben Ryanair eine letzte Gelegenheit, Streiks in Deutschland abzuwenden, indem sie nun unverzüglich die Bereitschaft erklären, über Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu verhandeln", erklärte VC-Präsident Ilja Schulz. "Anderenfalls trägt Ryanair die volle Verantwortung für zukünftige Arbeitskampfmaßnahmen".

Es seien auch erstmals europaweite Streiks bei einer Airline denkbar, die gleich von mehreren Gewerkschaften ausgerufen würden, warnte VC. Auch der italienische und der portugiesische Pilotenverband hätten Streiks für die kommenden Tage in Aussicht gestellt und in Irland hätten die Piloten gestern in einer Urabstimmung für die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen votiert.

December 12, 2017

