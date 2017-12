Kalifornien verlangt bei Bauarbeiten die Einbindung von Forschern, die den Boden nach Relikten vergangener Zeiten durchsuchen. Nicht immer sind deren Funde so spektakulär wie der auf einer Metro-Baustelle in Los Angeles.

Ashley Leger hat ihre Sicherheitsausrüstung immer in Reichweite. Sobald ihr Telefon summt, zieht die Paläontologin Neonweste, Schutzhelm und Brille an und klettert tief in die riesige Baustelle unter den Straßen von Los Angeles, wo die Metro nach Westen erweitert wird.

Die Bauarbeiten werden dann ausgesetzt, so dass Leger sorgfältig Erde von der fraglichen Stelle bürsten kann. Schließlich besteht immer die Möglichkeit, den ganz großen Fund zu machen.

Leger hat sich auf Ausgrabungen in Städten spezialisiert und arbeitet für das Unternehmen Cogstone Resource Management, das die Transportbehörde von Los Angeles engagiert hat, um etwaige Funde bei Tiefbauarbeiten zu begutachten. Aufgrund der strengen Denkmalschutzvorschriften Kaliforniens müssen solche Experten bei Bauarbeiten immer vor Ort sein.

"Sie stellen sicher, dass jedes einzelne Fossil ausgegraben wird, das möglicherweise auftauchen könnte", sagt Leger über ihr Team. "Sie rufen mich an, sobald ein großes Teil freigelegt wird und wir eine Ausgrabung durchführen müssen."

Seit Beginn der Bauarbeiten zur Metro-Erweiterung 2014 tauchen immer wieder versteinerte Überreste auf von Tieren auf, die während der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren in den Graslandschaften und Wäldern der Region lebten. Unter den Funden sind Teile eines Kaninchenkiefers, ein Mastodonzahn, ...

