Eschborn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Compass Group baut ihr Eventgeschäft mit der Tochter LPS Event Gastronomie GmbH aus. Dieses wird zum 1. Januar 2018 von Oliver Wendel verantwortet, der den Premium-Caterer Kofler & Kompanie GmbH in den letzten acht Jahren als Geschäftsführer sehr erfolgreich leitete.



"Ich freue mich, unser Eventgeschäft mit der LPS Event Gastronomie GmbH unter Oliver Wendel wieder zu verstärken. Wir werden uns überregional vor allem auf große Events spezialisieren. Mit seiner Expertise hat Oliver Wendel bisher herausragende Leistungen im außerordentlich wichtigen deutschen Event-Cateringmarkt erreicht und bringt die perfekten Voraussetzungen für uns mit", sagt Carsten Bick, Vorsitzender der Geschäftsführung der Compass Group Deutschland GmbH.



"Ich habe keine Minute gezögert, diese tolle Aufgabe anzunehmen. Die LPS Event Gastronomie GmbH kenne ich sehr gut, dort habe ich meine Karriere im Eventcatering begonnen. Sie ist eine starke Marke mit viel Tradition und großem Potential.



Für mich schließt sich ein Kreis und ich freue mich sehr auf dieses spannende Vorhaben, die starke Marke LPS Event Catering als den führenden Event-Caterer für Großveranstaltungen zu positionieren. Mit dem Knowhow und der Kraft der Compass Group füllen wir eine hochspezialisierte Marktposition in Deutschland, die bisher unbesetzt ist", sagt Oliver Wendel.



Oliver Wendel gilt als einer der profiliertesten Köpfe im deutschen Premium-Catering-Segment. Er war die letzten acht Jahre als operativer Geschäftsführer maßgeblich für die sehr erfolgreiche Weiterentwicklung und überregionale Positionierung von Kofler & Kompanie GmbH verantwortlich. Davor leitete er als Geschäftsführer der Käfer Service GmbH den deutschlandweiten Party Service und die Messe München. Zuvor führte er beim Lufthansa Party Service den Standort Düsseldorf und war Projektverantwortlicher für die EXPO 2000 in Hannover.



Über die Compass Group Deutschland GmbH (Die LebenLeichterMacher): Die Compass Group ist Marktführer für Catering und Food Services und einer der führenden Anbieter von Support Services in Deutschland. Mit folgenden Marken ist die Compass Group in Deutschland vertreten:



Eurest - die RestaurantErschaffer (Nr. 1 in Deutschland für Betriebsgastronomie), Food Affairs (Exklusiv-Gastronomie für Unternehmen / Betreiber von Spitzenrestaurants), Medirest - die SchöneMomenteMacher (Catering in Kliniken, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen), Levy Restaurants - die EreignisMacher (Catering in Stadien und Arenen / Premium-Event-Dienstleistungen), Scolarest - die PausenSchaffer (Verpflegung in Schulen und Kindergärten), Menke Menue - die LeckerEssenBringer (Bringdienst und mobile Versorgung) sowie Plural - die FreiraumSchaffer (infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement).



Die Compass Group Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 666 Millionen Euro. Muttergesellschaft ist die britische Compass Group PLC, die mit über 500.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern und einem Umsatz von 23,3 Milliarden Euro weltweit Marktführer ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.compass-group.de.



OTS: Compass Group Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29070 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29070.rss2



Pressekontakt: Compass Group Deutschland GmbH Sabrina Carolin Scheer Head of Communications Telefon: +49 6196 478-654 E-Mail: unternehmenskommunikation@compass-group.de