Köln (ots) - Die Atos Medical GmbH, ein führender Anbieter von Produkten und Nachsorge-Services für Kehlkopf-Operierte in Deutschland, ist bereits seit 2016 Teil des Portfolios von PAI-Partners. Jetzt wird auch der Kauf der Kerpener Heimomed Heinze GmbH & Co. KG angestrebt. Beide Unternehmen sind bereits seit längerem durch Vertriebsverträge verbunden und arbeiten so bei der Versorgung und Betreuung von Patienten eng zusammen.



"Hier sind sich zwei Partner auf Augenhöhe begegnet, die künftig vereint zum Wohle der Patienten in Deutschland und Österreich viel bewegen können", sagt Michael Jakobi, Senior Vice President Deutschland, Schweiz und Österreich bei Atos Medical.



Der etablierte Markenname Heimomed bleibt erhalten. Das 1970 von Werner Heinze gegründete Unternehmen soll sich weiterhin auf die Versorgung von Patienten fokussieren, die nach einem Luftröhrenschnitt hochwertige Hilfsmittel benötigen, um frei atmen zu können und die Probleme beim Sprechen in den Griff zu bekommen. Die Versorgung von Patienten, denen der Kehlkopf entfernt werden musste, bleibt die Kernkompetenz von Atos Medical.



"Wir sehen großes Potential für beide Unternehmen, die sich hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ergänzen", so Christoph Schleusener, Sprecher der Unternehmerfamilie Heinze, die Heimomed über viele Jahrzehnte erfolgreich geführt hat.



Neben einem umfangreichen Vertriebsnetz mit Fachkräften in der Patientenbetreuung gehören zu Heimomed ergänzend zum Hauptsitz in Kerpen die Standorte Greußen und Amstetten in Österreich.



Die Übernahme wird derzeit von den Kartellbehörden überprüft. Es wird mit einer Genehmigung innerhalb der nächsten Wochen gerechnet.



Über Atos Medical GmbH:



Atos Medical ist der führende Hersteller für Hilfsmittel zur stimmlichen und pulmonalen Rehabilitation von Patienten ohne Kehlkopf. Der in Schweden gegründete Gesamtkonzern verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Versorgung kehlkopfoperierter Menschen und hat in seiner Unternehmensgeschichte bisher mehr als 70.000 Betroffene in über 70 Ländern mit seinen Produkten bei der Krankheitsbewältigung unterstützt. Sitz der Niederlassung von Atos Medical Deutschland mit 150 Mitarbeitern ist Troisdorf.



Über Heimomed Heinze GmbH & Co. KG:



Heimomed ist ein führender Anbieter bei den Produkten und der Versorgung von Menschen, die nach einem Luftröhrenschnitt hochwertige Hilfsmittel benötigen, um frei atmen zu können und die Probleme beim Sprechen in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen wurde 1970 von Werner Heinze gegründet und beschäftigt 137 Mitarbeiter an den Standorten Kerpen, Greussen und Amstetten.



