Aarau (ots) - Der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hat

sich nach erfolgter Wahl von Andréa Belliger zur Bankrätin der

Aargauischen Kantonalbank neu konstituiert. Dem Bankrat gehören

insgesamt neun Mitglieder an. Präsident ist der Mellinger

Rechtsanwalt und Steuerexperte Dieter Egloff.



Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 14. November 2017 Andréa

Belliger als neues Mitglied des Bankrates der Aargauischen

Kantonalbank gewählt. Aufgrund dessen hat der Bankrat die Ausschüsse

anlässlich seiner Sitzung vom 7.12.2017 wie folgt neu konstituiert:



Strategieausschuss

- Hans Bürge, Unternehmer, Vorsitz

- Prof. Dr. Andréa Belliger, Leitung Institut für

Kommunikation & Führung IKF (neu)

- Dieter Egloff, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte

- Thomas Eichler, lic. oec. publ. (neu)

- Peter Suter, Betriebsökonom



Personal- und Vergütungsausschuss

- Dieter Egloff, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte,

Vorsitz

- Hans-Ulrich Pfyffer, selbständiger Berater, dipl.

Wirtschaftsprüfer

- Beni Strub, Jurist, Raumplaner NDS-ETH (neu)

- Peter Suter, Betriebsökonom

- Thomas Zemp, Rechtsanwalt (neu)



Prüfungs- und Risikoausschuss

- Hans-Ulrich Pfyffer, selbständiger Berater, dipl.

Wirtschaftsprüfer, Vorsitz

- Thomas Eichler, lic. oec. publ.

- Hans-Peter Kunz, Chief Financial Officer (CFO)

- Thomas Zemp, Rechtsanwalt



Präsidium

- Dieter Egloff, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte,

Bankratspräsident

- Thomas Eichler, lic. oec. publ., Bankratsvizepräsident



