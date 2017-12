Berlin - Aus unserer Sicht spricht einiges dafür, dass die Märkte 2018 mit niedrigeren Renditen und einer höheren Volatilität zu kämpfen haben werden: Die Bewertungen von Aktien und Anleihen an den wichtigsten Märkten sind angespannt und die USA verliert an Schwung, auch wenn die Aussichten für Europa und die Schwellenländer besser sind, so Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM.

