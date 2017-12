Gemischte Stimmung an den globalen Aktienmärkten - Wall Street klettert auf Allzeithoch, Rückgänge in Asien, Europa öffnet relativ flach DAX® (DE30 in der xStation 5) zieht sich von der oberen Grenze der aktuellen Konsolidierung zurück Kursrückgang bei BMW-Aktie (BMW.DE), da BMW mit den Verkaufszahlen hinter dem Rivalen Mercedes-Benz hinterherhinkt

Zusammenfassung:Die globalen Aktienindizes sind in letzter Zeit wieder unter Druck geraten. Nach neuen Allzeithochs an der Wall Street kam es an den asiatischen Aktien zu Kursrückgängen. Bei den europäischen Indizes gab es heute bei der Eröffnung nur wenig Bewegung. Dies deutet darauf hin, dass eine Weihnachtsrallye bisher ausbleibt. Interessanterweise sind die US-Aktien gestern gestiegen, obwohl in New York eine Explosion mit terroristischem Hintergrund gemeldet wurde. Anleger warten heute vor allem auf die neuen Inflationsdaten aus den USA und Großbritannien sowie auf die Fed-Sitzung am Mittwoch.

DE30 konnte die obere Grenze der Konsolidierung nicht durchbrechen. Quelle: xStation 5 Mit Blick auf den Tageschart ist festzustellen, ...

