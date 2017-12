München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschlandpremiere der zwölfteiligen achten Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie immer montags um 21.45 Uhr exklusiv bei FOX



- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Das Chaos in der Großfamilie Gallagher geht weiter. FOX präsentiert ab 26. Februar exklusiv die achte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie "Shameless - Nicht ganz nüchtern". In der Hauptrolle glänzt Oscar®-Nominee William H. Macy ("Fargo"). Hinzu kommen exzellente Schauspieler wie Emmy Rossum ("The Day After Tomorrow"), Cameron Monaghan ("Malcolm mittendrin") und Jeremy Allen White ("Bad Turn Worse"). Die neue Staffel läuft immer montags um 21.45 Uhr auf FOX. Die Zuschauer haben dabei wie gewohnt die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Original.



Über die 8. Staffel von "Shameless - Nicht ganz nüchtern":



Der Gallagher-Clan muss sich auf einiges gefasst machen: Vater Frank (William H. Macy) erwacht aus seinem jüngsten Drogenrausch mit dem festen Vorsatz, künftig als ehrbares Mitglied der Gesellschaft durchs Leben zu gehen. Tochter Fiona (Emmy Rossum) bekommt dagegen die Schattenseiten ihres Erfolges als Vermieterin zu spüren - denn während sie selbst gutes Geld verdient, müssen andere dafür leiden. Lips (Jeremy Allen White) Kampf gegen den Alkoholismus verlangt ihm mehr ab, als er für möglich hielt, während sein Bruder Ian (Cameron Monaghan) Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um seine einstige große Liebe Trevor (Elliot Fletcher) zurückzugewinnen. Debbie (Emma Kenney) ist indessen gleich doppelt gefordert, muss sie doch ihre Ausbildung zur Schweißerin mit der Verantwortung als Mutter unter einen Hut bringen. Für Carl (Ethan Cutkosky) ist es der Verlust seines Stipendiums, der ihm besonders zusetzt und einige Kreativität in Sachen Finanzierung abverlangt. Und auch Kev (Steve Howey) und V (Shanola Hampton) stecken in der Klemme - sie haben ihre Bar "The Alibi" an Svetlana (Isidora Goreshter) verloren. Natürlich ersinnen die beiden schon bald einen Racheplan. Liam (Christian Isaiah) wird von Frank derweil in die Feinheiten des Klassenkampfes eingeführt und erfährt, dass seine wohlhabenderen Schulkameraden natürliche Feinde sind, von denen man sich nichts gefallen lassen darf.



Sendetermine:



- Die 8. Staffel von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 26. Februar 2018 immer montags um 21.45 Uhr exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



OTS: FOX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127888 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127888.rss2



Pressekontakt: Felicia Ruf PR & Kommunikation FOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbH Tel: +49 89 203049 121 felicia.ruf@fox.com



Bildanfragen: bildredaktion@fox.com