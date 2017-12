Die Arabische Interparlamentarische Union (Arab Inter-Parliamentary Union, AIPU) hat Ihre Exzellenz Dr. Amal Al Qubaisi, Sprecherin des Föderativen Nationalrats (Federal National Council, FNC) dem Parlament der Vereinigten Arabischen Emirate, mit dem Parlamentarischen Exzellenz-Preis (Parliamentary Excellence Award) in der Kategorie Präsidenten der Arabischen Parlamente geehrt.

Her Excellency Dr Amal Al Qubaisi, Speaker of the Federal National Council (FNC) the UAE parliament (Photo: AETOSWire)