Nach Darstellung der Analysten von GBC hat die Aves One AG die gute Entwicklung aus dem ersten Halbjahr auch nach den ersten 9 Monaten 2017 fortgesetzt und bei Umsatz- und EBITDA deutlich zugelegt. Die Analysten bestätigten daraufhin ihr Kursziel und das Rating für die Aktie von Aves One.

In den ersten 9 Monaten 2017 habe die Aves One AG den Umsatz um 109,9 Prozent auf 38,43 Mio. Euro und das EBITDA um 237,1 Prozent auf 21,53 Mio. Euro erhöht. Wegen des überproportionalen Ergebniswachstums sei die EBITDA-Marge damit auf 56,0 Prozent (9M 2016: 34,9 Prozent) gestiegen. Das bereinigte Periodenergebnis habe hingegen -2,50 Mio. Euro (9M 2016: -7,23 Mio. Euro) betragen, wobei sich die Bereinigungen laut GBC im Wesentlichen auf nicht cash-wirksame Verrechnungen der funktionalen Währung aus dem Container-Segment beziehen. Die operative Stärke werde hingegen im operativen Cashflow deutlich, welcher sich auf 21,21 Mio. Euro fast verdoppelt habe.

Darüber hinaus habe das Unternehmen gemeldet, bis Ende des ersten Quartals 2018 eine Depotbereinigung vornehmen und rund 7000 ungenutzte Container verkaufen zu wollen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung bezeichnen die GBC-Analysten den Zeitpunkt der Aktion als besonders attraktiv, rechnen hieraus aber für das Ergebnis 2017 mit einer Ergebnisbelastung durch eine Sonderabschreibung in Höhe von 4 Mio. Euro. Bei vollständigem Abverkauf sei aber mit einem Liquiditätszufluss in Höhe von 6,50 Mio. Euro zu rechnen, der für Neuinvestitionen genutzt werden solle. Hieraus ergeben sich laut GBC zwei positive Effekte: Zum einen falle die jährliche Belastung von 1,50 Mio. Euro weg und zum anderen liefern die neu zu erwerbenden Container zusätzliche wiederkehrende Umsatz- und Ergebnisbeiträge.

Die Neunmonatszahlen wertet GBC als Indiz dafür, dass Aves One neben dem starken Umsatzwachstum auch Margenverbesserungen erziele und sehen sich in ihrer Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Dementsprechend wurde sowohl das Kursziel von 9,10 Euro als auch das Rating "Kaufen" für die Aktie von Aves One bestätigt.

Quelle: Aktien-Global-Researchguide

