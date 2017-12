Nextdoor, das Soziale Netzwerk zwischen Dienstleistung und Denunziantentum, bekommt neues Geld. Das heizt die Diskussion über die Zukunft von Online-Gemeinden und Verantwortung der Tech-Konzerne erneut an.

Es begann mit einem kleinen Web-Eintrag und endete in einer Schlägerei in einer Bücherei. Ein Hundebesitzer postete ein Foto seines verängstigten Tieres, weil offenbar ein Football-Fan in der Nachbarschaft einen Böller gezündet hatte. Sein Team, die Seattle Seahawks, hatten einen Treffer gelandet. Das fand der Hundebesitzer gar nicht gut, und schnell bildete sich eine Unterstützergruppe.

Sie wollten das Sport-Team boykottieren oder die Verursacher suchen und öffentlich an den Pranger stellen. Jemand versuchte einzuwenden, es knalle vielleicht zwei Mal an einem Sonntag pro Monat und man solle mal die Kirche im Dorf lassen, weil das Böllern Tradition sei. Doch da war alles zu spät. Die zwei Parteien gingen, wie die Webseite SeattlePi berichtet, immer wüster aufeinander los.

Der Hundebesitzer organisierte letztlich einen Raum in der lokalen Bücherei, damit sich die erhitzten Gemüter beruhigen und aussprechen könnten. Doch das Ganze endete in einer Schlägerei. Die Folge: Ein beschädigtes Auto, Verhaftungen und Bußgelder.

Willkommen zum freundlichen Nachbarschaftsnetzwerk Nextdoor aus San Francisco. Wem der Tratsch am Gartenzaun zu langweilig und der Hausflur zu provinziell ist, der ist hier willkommen, seine Meinung zu Mitmenschen, Nachbarn und Fremden kundzutun. Nextdoor ist ein privates soziales Netzwerk, bei dem sich alle Mitglieder mit ihrer physischen Wohnadresse verifizieren müssen und dann in ein spezielles Nachbarschaftsnetz eintreten, dass sich einige Straßenzüge rund um den Wohnort erstreckt.

Hier wird alles geteilt, was im Viertel so passiert. Das geht von Einladungen zu Straßenfesten über Geschäftseröffnungen und überflüssigem Hausstand, der verkauft oder verschenkt werden soll, bis zu Straßenraub, aufgebrochenen Autos oder verdächtigen Gestalten. Genaue Mitgliederzahlen nennt CEO und Gründer Nirav Tolia nicht, aber derzeit sei das Netz in über 160.000 Nachbarschaften in den USA und auch Deutschland verfügbar.

