Eigentlich schien der jahrzehntelange Streit über den Atomausstieg beigelegt. Jetzt haben die kommunalen Aktionäre der EnBW aber eine Verfassungsbeschwerde eingelegt - gegen die Haftungsregelung.

Über keine andere gesellschaftspolitische Frage wurde in der Bundesrepublik so erbittert und so lange gestritten wie über den Ausstieg aus der Kernenergie. Im vergangenen Sommer schien der Streit endgültig beigelegt. Die Betreiber der Reaktoren, Eon, RWE, EnBW und Vattenfall, einigten sich mit dem Bund über die Finanzierung des Atomausstiegs. Zuvor waren bereits die letzten Rechtsstreitigkeiten geklärt.

So schien es zumindest. Nun beschäftigt das Thema Atomkraft aber erneut das Bundesverfassungsgericht. Der Zweckverband Oberschwäbischer Elektrizitätswerke (OEW), der gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Energie Baden-Württemberg (EnBW) kontrolliert, reichte überraschend eine Verfassungsbeschwerde ein. Sie richtet sich gegen das so genannte Nachhaftungsgesetz, das Anfang 2017 beschlossen wurde.

Das Gesetz soll die finanziellen Risiken für öffentliche Haushalte im Zusammenhang mit der Stilllegung, dem Rückbau und der Entsorgung von radioaktiven Abfällen von Kernkraftwerken reduzieren. Energieunternehmen sollten sich über eine Restrukturierung oder den Verkauf ihres Kernkraftgeschäfts nicht von der Haftung befreien können. So soll die ursprüngliche Haftungssituation konserviert werden. Das Gesetz wurde von der damaligen schwarz-roten Bundesregierung als Reaktion auf die Aufspaltung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...