Die Data Connect schliesst mit Dassault Systèmes, weltweit führender Lösungsanbieter für 3D-Design, 3D Digital Mock-Up und Product Lifecycle Management (PLM), eine Systemintegrator-Allianzvereinbarung (SIA) im deutschsprachigen Raum ab, um den Retailmarkt gemeinsam weiter zu entwickeln.



Data Connect fokussiert sich als SIA-Partner von Dassault Systèmes in den Branchen Retail Goods und Consumer Packaged Goods - Retail, wo für Retailer oder für deren Zulieferer Industrielösungen wie Perfect Shelf oder Perfect Package im Rahmen der Wertschöpfungskette eingesetzt werden können. Von Dassault Systèmes zertifizierte Mitarbeiter der Data Connect unterstützen dabei kompetent die Kunden in ihren Projekten.



Die Data Connect mit Sitz in Aesch, nahe der Stadt Basel, verfügt mit ihrer über 30-jährigen Tätigkeit im Retailmarkt über umfassende Branchen- und Prozessexpertise. Mit ihren qualifizierten Mitarbeitern deckt sie alle Aufgaben von der Projektleitung, Businessanalyse bis zur Systemintegration ab, um gemeinsam mit Dassault Systèmes eine erfolgreiche Umsetzung zu garantieren. In der Schweiz ist die Data Connect ein im Retailmarkt etabliertes und bestens bekanntes Unternehmen.



Christian Haltiner, Country Manager Schweiz bei Dassault Systèmes: «Unser Anspruch ist es, nah am Kunden zu sein, um schnell und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse reagieren zu können. Partner wie Data Connect helfen uns dabei, dies zu erfüllen. Die Expertise und das Marktverständnis von Data Connect werden unseren Kunden spürbaren Mehrwert liefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!»



