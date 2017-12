Es gab einen großen Hype darüber, wie NVIDIA (WKN:918422) einer der Pioniere im Bereich der selbstfahrenden Autos war, indem es Spitzentechnologie entwickelte und mit Automobilherstellern zusammenarbeitete, um in diesem aufkommenden Markt Fuß zu fassen. So treibt der Supercomputer des Grafikchip-Spezialisten bereits alle Fahrzeuge von Tesla an und könnte dank seines riesigen Ökosystems mit 225 Partnern in mehr Autos Einzug halten.



Aber NVIDIAs Beziehungen im Automobilbereich haben zu keinen größeren finanziellen Gewinnen geführt. Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 144 Millionen US-Dollar aus dem Automobilgeschäft, was einer Steigerung von nur 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht ....

