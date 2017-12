In Frankreich stand der Energieriese bisher vor allem für den Betrieb von Atomkraftwerken. Mit einem konkreten Photovoltail-Zubauplan soll sich das künftig ändern. 30 Gigawatt Leistung will der Konzern dafür bis 2035 installieren.Frankreichs Energieriese EDF will in Frankreich bis 2035 Photovoltaik-Anlagen mit 30 Gigawatt Gesamtleistung aufbauen. Den "EDF Solar Power Plan" hat Konzernchef Jean-Bernard Lévy Anfang der Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. Das zuständige Tochterunternehmen EDF Energies Nouvelles soll demnach die Kapazitäten aufbauen, zusätzlich zu den anderen Erneuerbaren-Initiativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...