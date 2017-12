FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne weitgehend wieder verloren. Am Mittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1775 US-Dollar und damit nur noch knapp über dem Niveau vom Vorabend. Zwischenzeitlich war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1793 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1796 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Überraschend deutlich verschlechterte Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten laut dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) drückten etwas auf den Euro. Der ZEW-Indikator gilt unter Ökonomen zwar weniger als Richtschnur für das künftige Wirtschaftswachstum, er liefert aber ein gutes Stimmungsbild der befragten Finanzexperten.

Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen Preisdaten von der Herstellerebene, die Hinweise auf die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise geben.

Das britische Pfund konnte am Vormittag zunächst zulegen, gab die Gewinne aber im weiteren Handelsverlauf wieder ab. Im November hatte die Inflation in Großbritannien bei 3,1 Prozent gelegen und damit deutlich über dem Zielwert der britischen Notenbank von zwei Prozent./tos/jkr/stk

