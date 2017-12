Am Dienstag dürfte sich der lust- und impulslose Handel an der Wall Street fortsetzen. Denn über Nacht hat sich an der Ausgangslage nichts geändert: Anleger warten noch immer auf die ziemlich wahrscheinliche Leitzinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch, die laut CME-Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent eingepreist wird. Und noch immer herrscht Uneinigkeit und damit letztlich Verunsicherung über den weiteren Zinspfad. Eine hartnäckig niedrige Inflation mahnt die Federal Reserve zur Mäßigung bei ihren geldpolitischen Straffungen, die anrollende Steuerreform in den USA dagegen zu einem forscheren Vorgehen. Möglicherweise schaffen die vorbörslich erwarteten US-Erzeugerpreise für November hier etwas mehr Klarheit, der Markt rechnet mit einem Anstieg um 0,4 Prozent.

Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt von der aktuellen Ölpreisrally auf die höchsten Stände seit 2015 im Zuge einer vorübergehend außer Betrieb genommenen Ölpumpleitung in der Nordsee. Doch selbst dieser Effekt reißt Investoren nicht aus ihrer Lethargie im Vorfeld der Fed-Entscheidung. Denn der Aktienterminmarkt deutet auf einen nahezu unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Überhaupt sprechen Händler von der Woche der Notenbanken, denn neben der Fed gibt es auch Sitzungen der EZB, der britischen, der schweizerischen und der norwegischen Zentralbank.

December 12, 2017

