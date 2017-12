Wiesbaden (ots) - 43 Gläser Schaumwein (à 0,1 Liter) hat im Jahr 2016 jeder Einwohner und jede Einwohnerin im Alter ab 16 Jahre durchschnittlich getrunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden in Deutschland insgesamt 302 Millionen Liter Schaumwein abgesetzt. Das entsprach einer Menge von rund 402 Millionen handelsüblichen 0,75-Liter-Flaschen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Absatz von Schaumwein um 0,5 Millionen Liter beziehungsweise 0,2 %.



Der inländische Schaumweinabsatz berücksichtigt alle zu versteuernden in- und ausländischen Schaumweinsorten, darunter Obst- und Fruchtschaumweine, die einen Anteil von 2,4 % ausmachten.



Die vollständige Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseServ ice/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.



