Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Die Produktion wird am Novasep Standort in Chasse sur Rhône stattfinden



Novasep, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Technologien für die Life Sciences Industrie, freut sich, heute bekanntzugeben, dass es von Tetraphase für die kommerzielle Produktion des Wirkstoffs Eravacyclin ausgewählt wurde. Dabei handelt es sich um ein Antibiotikum zur Behandlung lebensbedrohlicher Infektionen, darunter solche, die von multiresistenten (MDR) gramnegativen Bakterien verursacht werden.



Eravacyclin ist ein neues, vollsynthetisches Tetracyclin-Antibiotikum zur Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen sowie komplizierter Infektionen der Harnwege. Es befindet sich in der klinischen Phase 3. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat Eravacyclin für beide Indikationen in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für die Behandlung von Infektionskrankheiten ("Qualified Infectious Disease Product", QIDP) aufgenommen.



Die Herstellungsvereinbarung mit Tetraphase ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die 2014 mit der Bereitstellung von Eravacyclin für die klinischen Studien begonnen hat. Novasep wird Eravacyclin auch weiterhin in seinem Werk in Chasse sur Rhône (Frankreich) produzieren.



"Multiresistente Infektionen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung dar, und die Entwicklung neuer Antibiotika ist ganz klar eine Priorität", erklärte Dr. Michel Spagnol, Chairman und CEO von Novasep. "Tetraphase hat einen stabilen und innovativen chemischen Prozess für seinen führenden Kandidaten Eravacyclin entwickelt, und wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit mit Tetraphase fortzusetzen. Diese neue strategische Herstellungsvereinbarung wird unsere Partnerschaft noch weiter stärken."



Als CDMO verfügt Novasep über eine 30-jährige Erfolgsbilanz hinsichtlich des Scale-up, der Validierung und der kommerziellen Herstellung von Chemikalien mit Tieftemperatursynthesen gemäß cGMP.



Informationen zu Novasep



Weitere Presseinformationen finden Sie unter https://www.novasep.com/press-release-about-novasep.html.



Über Tetraphase



Tetraphase ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das seine eigenen chemischen Technologien dazu einsetzt, neue Antibiotika gegen schwere und lebensgefährliche bakterielle Infektionen zu entwickeln, darunter solche, die von multiresistenten Bakterien verursacht werden und von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC als akut gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Tetraphase hat unter Einsatz seiner eigenen Technologieplattform mehr als 3.000 neue Tetracyclin-Analoga entwickelt. Seine Entwicklungspipeline umfasst drei klinische Kandidaten für Antibiotika: Eravacyclin, das sich in der klinischen Phase 3 befindet, sowie TP-271 und TP-6076, für die die Studien der klinischen Phase 1 laufen. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter http://www.tphase.com.



